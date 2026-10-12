Рэпера P. Diddy вывезли из тюрьмы с травмой головы
12.10.2026, 21:02
Американского рэп-исполнителя Шона Комбса, известного как P. Diddy, вывезли из федеральной тюрьмы для оказания медицинской помощи из-за травмы головы, сообщает TMZ. По данным источников издания в тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси, это произошло 10 октября около часа ночи.
По неофициальной информации, рэпера на машине скорой помощи вывозили в ближайшую больницу, а к утру вернули обратно. Как именно он получил травму, неизвестно.
Музыкант отбывает 50-месячный срок после того, как в 2025 году суд признал его виновным в перевозке людей через границы штатов с целью занятия проституцией. Его срок неоднократно корректировался, в том числе из-за нарушений тюремных правил.
Недавно P. Diddy поместили в блок особого содержания из-за заявлений о том, что он ведет привилегированный образ жизни за решеткой, а в июле он подрался с другим заключенным. Дата его освобождения на данный момент перенесена на март 2028 года.