Независимые АЗС предупредили о риске неравного доступа к бензину «Евро-5»

Согласно протоколу совещания у вице-премьера Александра Новака от 29 сентября, оптовую продажу топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» могут разрешить только на Петербургской бирже — с шагом 0,1% и по цене ниже биржевого индекса для «Евро-5». Поправки поручено подготовить Минэнерго и ФАС. Их внесут в постановление от 5 августа, разрешающее до 1 июля 2027 года выпуск и продажу топлива пониженных классов.