Независимые АЗС предупредили о риске неравного доступа к бензину «Евро-5»
12.10.2026, 21:13
Независимые операторы АЗС опасаются, что новый порядок продажи топлива пониженных экологических классов усилит неравенство на рынке. По их мнению, нефтекомпании могут снабжать собственные сети бензином К5 (допустимая массовая доля серы не более 10 мг/кг), тогда как частным заправкам придется закупать топливо более низких классов, пишет «Ъ».
Источник, знакомый с позицией нефтяных компаний, отметил, что они развивали свои сети и премиальные марки не для того, чтобы снабжать «Евро-5» независимые заправки в ущерб собственной рознице. Другой собеседник считает опасения преувеличенными: в Московском регионе топливо подешевело с 140 тыс. до 113 тыс. руб. за тонну, отгрузки ускорились.
Согласно протоколу совещания у вице-премьера Александра Новака от 29 сентября, оптовую продажу топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» могут разрешить только на Петербургской бирже — с шагом 0,1% и по цене ниже биржевого индекса для «Евро-5». Поправки поручено подготовить Минэнерго и ФАС. Их внесут в постановление от 5 августа, разрешающее до 1 июля 2027 года выпуск и продажу топлива пониженных классов.