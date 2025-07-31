«Ангара» отменила часть рейсов после аннулирования сертификата на ТО самолетов

Иркутская авиакомпания «Ангара», которая накануне лишилась сертификата на техобслуживание самолетов, привлечет для этой работы сторонние сертифицированные организации. Перевозчик предупредил об отмене из-за этого части рейсов.

Пассажиры, чьи рейсы будут задержаны или отменены, могут полностью вернуть стоимость билетов, уточняется в пресс-релизе перевозчика. По данным онлайн-табло аэропорта Иркутска, задержаны четыре рейса «Ангары» — в Бодайбо и Ербогачен. Также отменен рейс в Нижнеангарск.

Авиакомпании «Ангара» принадлежал самолет Ан-24, разбившийся 24 июля в Амурской области. На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет не выявил отказов систем Ан-24 перед крушением, один из черных ящиков лайнера уничтожен. Деятельность иркутского перевозчика проверяют сразу несколько ведомств.

Подробности — в материале «Ъ» «За "Ангару" взялись всем надзором»