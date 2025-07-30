Авиакомпания «Ангара» лишилась сертификата на техобслуживание самолетов
Росавиация сообщила об аннулировании сертификата иркутской авиакомпании «Ангара» на проведение технического обслуживания самолетов. Решение принято по итогам внеплановой проверки Ространснадзора. Перевозчику принадлежал самолет Ан-24, разбившийся 24 июля в Амурской области.
Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ
Проверка выявила нарушения в работе «Ангары» как организации по техобслуживанию. В частности, документация оформлялась без фактического выполнения работ. Также не использовались необходимые инструменты и оборудование. Представители перевозчика согласились «с этими и другими фактами», говорится в сообщении Росавиации. Авиакомпания не смогла представить полный перечень материалов, которые бы доказали отсутствие рисков в будущем, добавили в ведомстве.
С этого момента «Ангаре» придется пользоваться услугами сертифицированных сторонних организаций для обслуживания своей авиатехники, подчеркнули в Росавиации.
Деятельность иркутского перевозчика проверяют сразу несколько ведомств. Мероприятия носят масштабный характер и охватывают несколько регионов присутствия авиакомпании.
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