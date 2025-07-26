МАК: один из черных ящиков самолета Ан-24 уничтожен

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку черного ящика самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», упавшего в Амурской области. В МАК сообщили, что носитель параметрической информации (магнитная лента) был уничтожен пожаром. Информация речевого самописца при этом сохранилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Межгосударственный авиационный комитет Фото: Межгосударственный авиационный комитет Следующая фотография 1 / 2 Фото: Межгосударственный авиационный комитет Фото: Межгосударственный авиационный комитет

Согласно пресс-релизу комитета, специалисты МАК вскрыли и извлекли носители информации из контейнеров, «имеющих следы воздействия высоких температур». Сколько по времени займет расшифровка, не уточняется. В МАК утверждают, что до момента столкновения самолета с землей «отказов систем воздушного судна не зафиксировано».

Самолет Ан-24 «Ангары» разбился 24 июля при выполнении рейса Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа. Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Все пассажиры погибли. Черные ящики были найдены на следующий день. СКР возбудил дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Рейс обреченных».