За «Ангару» взялись всем надзором

Деятельность иркутской авиакомпании «Ангара», чей самолет разбился 24 июля неподалеку от Тынды, проверяют транспортная прокуратура, Росавиация и Ространснадзор. Мероприятия носят масштабный характер и охватывают несколько регионов присутствия авиакомпании. Проверка коснется как соблюдения требований о подготовке воздушных судов к полету и их эксплуатации, так и соблюдения прав пассажиров. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о дальнейшей работе «Ангары».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ан-24 авиакомпании «Ангара»

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Ан-24 авиакомпании «Ангара»

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку авиакомпании «Ангара» в связи с катастрофой Ан-24 в Тынде. Как сообщает пресс-служба ведомства, планируется проверить «исполнение требований законодательства о безопасности полетов, защите прав пассажиров и их родственников». Прокуратура намерена также оценить условия технического обслуживания воздушного судна и подготовки экипажа. Подчеркивается, что надзорные мероприятия пройдут не только в Иркутске, где базируется авиакомпания, но и в Благовещенске.

Помимо этого, 25 июля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в ходе заседания правительственной комиссии в Тынде сообщил, что собственные проверки работы авиакомпании организовали его ведомство и Ространснадзор. По словам господина Ядрова, проверка коснется выполнения авиакомпанией Федеральных авиационных правил, после чего «будет принято решение о дальнейшей работе» перевозчика.

Авиакомпания «Ангара» работает с 2000 года. Входит в группу компаний «Истлэнд», учредителем и руководителем которой является экс-губернатор Иркутской области (с 2012 по 2015 год) Сергей Ерощенко. В состав холдинга также включены Восточно-Сибирское речное пароходство, сеть гостиниц и отелей в Иркутске и на побережье Байкала, медицинская клиника, туристическая компания, коттеджный поселок и фитнес-клуб. Авиакомпания «Ангара» выполняет рейсы из Иркутска в северные города Приангарья, обслуживает внутренние воздушные маршруты в Бурятии и других дальневосточных регионах. В парке компании самолеты Ан-24, Ан-26–100, а также вертолеты Ми-8 различных модификаций.

В «Ангаре» проверочные мероприятия никак не комментируют.

На месте катастрофы, находящемся на склоне сопки, по уточненным данным, в 32 км от Тынды, проводится операция по поиску тел погибших. Специалисты осматривают обломки самолета, а его бортовые самописцы уже отправили в Москву на расшифровку.

Ан-24, эксплуатировавшийся с 1976 года, разбился 24 июля, совершая полет по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. В конечном пункте экипаж самолета сесть не смог.

По одной из версий, борт из-за плохой видимости (была низкая облачность, и шел дождь) не попал в полосу.

Делая разворот, пилоты отклонились от обычного маршрута и слишком снизили машину, допустив ее столкновение с поверхностью. Возможно, в этот момент они потеряли ориентацию и рассчитывали пробиться через пелену у земли.

Ранее сообщалось об административном деле в отношении второго пилота Кирилла Плаксина, подозреваемого в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Судебное заседание по делу должно было состояться 24 июля в 17:45 в Октябрьском суде Иркутска.

Как сообщил “Ъ” Сергей Масленников, адвокат господина Плаксина, обвинение не имеет под собой оснований. «Сотрудник ГИБДД посчитал, что Плаксин употреблял что-то, так как мой доверитель отказывался от медосвидетельствования. На тот момент времени он не осознавал юридических последствий отказа. Однако сразу же после этого сдал кровь в частной клинике, результаты анализов показали отсутствие каких-либо запрещенных веществ»,— сообщил защитник.

Влад Никифоров, Иркутск; Николай Сергеев