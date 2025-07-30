Петербургскому депутату дали семь суток за публикации о Навальном

Сосновоборский городской суд Ленинградской области назначил депутату законодательного собрания региона Ивану Апостолевскому (КПРФ) административный арест, сообщает «Ъ СПб». Ему дали семь суток по статье «демонстрация символики экстремистских организаций» (20.3 КоАП РФ) за публикацию в 2017 году постов в поддержку политика Алексея Навального.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

29-летний депутат был задержан 29 июля. В региональном отделении КПРФ сообщили, что задержание произошло на Московском вокзале в Санкт-Петербурге после возвращения господина Апостолевского из рабочей поездки в Китай.

Иван Апостолевский в разговоре с «Ъ-СПб» рассказал, что считает истинной причиной задержания свою политическую активность. Также депутат подчеркнул, что в посте от 2017 года с упоминанием Алексея Навального он критиковал, а не поддерживал оппозиционера.