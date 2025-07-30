Депутат-коммунист Апостолевский осужден за демонстрацию экстремистской символики

Сосновоборский городской суд назначил руководителю фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленобласти Ивану Апостолевскому семь суток административного ареста по статье «демонстрация символики экстремистских организаций» (20.3 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Ленинградской области Иван Апостолевский (слева) во время заседания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Ленинградской области Иван Апостолевский (слева) во время заседания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

29-летний коммунист был задержан накануне, 29 июля, сотрудниками управления по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э») на Московском вокзале в Санкт-Петербурге после возвращения из рабочей поездки в Китай. Вместе с однопартийцами он принимал участие в форуме «Диалог цивилизаций между странами ШОС — 2025».

Господин Апостолевский сообщил, что на него составили протокол из-за фото Алексея Навального, опубликованное им в соцсети в 2017 году. Однако сам член КПРФ подчеркнул, что в этом посте содержалось не восхваление, а, наоборот, критика умершего в ямальской колонии политика и его сторонников.

«Я думаю, что все из-за нашей активной борьбы. В том числе это связано с нашей позицией по мусорной реформе. Ну, а с чего бы вообще полиции вспоминать какие-то там публикации за 2017 год, причем с критикой Навального?»,— высказал мнение депутат в разговоре с «Ъ-СПб» сразу после задержания.

Ивана Апостолевского сначала доставили в ОВД, а затем в суд, но в итоге заседание было отложено на 30 июля. «За эти годы уже многое успел повидать, но не ожидал такого беспредела»,— написал он в своем Telegram-канале, говоря о ситуации в целом.

Региональное отделение КПРФ связало преследование лидера фракции с давлением на партию в целом. Там указали, что их товарищ разместил на своей странице «ВКонтакте» изображение, включающее снимок Алексея Навального, с подписью: «Проститутки буржуазного либерализма пытаются напялить на себя тогу революционности. В.И. Ленин». Это был репост обложки журнала «Фонарь» ЛКСМ РФ. На данный момент сообщение удалено.

Андрей Кучеров