Петербургский депутат задержан за публикации о Навальном

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского (от КПРФ) задержали сегодня рано утром за пропаганду символики экстремистских организаций. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, поводом для задержания стали посты господина Апостолевского в поддержку политика Алексея Навального, сделанные в 2017 году. Его обвиняют в пропаганде или публичном демонстрировании нацистской или экстремистской атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП).

В региональном отделении КПРФ рассказали, что господина Апостолевского задержали после возвращения из рабочей поездки в Китай. Сейчас депутат находится в Сосновоборском суде, об этом он написал в Telegram-канале. Другие подробности пока неизвестны.

Иван Апостолевский в разговоре с «Ъ-СПб» рассказал, что считает истинной причиной задержания свою политическую активность. Также он уточнил, что в посте от 2017 года с упоминанием Алексея Навального он критиковал, а не поддерживал оппозиционера.