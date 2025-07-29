Коммунисты Ленобласти связывают задержание депутата ЗакСа с давлением на партию

Региональное отделение КПРФ по Ленинградской области связало утреннее задержание лидера фракции в Законодательном собрании Ивана Апостолевского с давлением на партию. В этом году в 47-м регионе пройдут выборы губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Давление на партийцев продолжается»,— говорится в заявлении областных коммунистов в соцсетях.

В реготделении уточнили, что господин Апостолевский был задержан утром 29 июля на Московском вокзале Петербурга — он возвращался из рабочей поездки в Китай в составе делегации КПРФ. Там он вместе с однопартийцами принимал участие в форуме «Диалог цивилизаций между странами шанхайской организации сотрудничества — 2025», в котором также участвовали представители Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и ряда других стран.

На выходе из вагона поезда его задержали сотрудники Центра «Э» и отвезли в отдел в Сосновом Бору. Для защиты интересов Ивана Апостолевского к нему выехал адвокат, уточнили в КПРФ. «Максимальная поддержка Ивану»,— резюмируется в сообщении коммунистов.

Сам господин Апостолевский в разговоре с «Ъ-СПб» подтвердил, что поводом для задержания стал пост про оппозиционного политика Алексея Навального, однако сам он считает, что истинной причиной является его собственная политическая активность. В упомянутом сообщении в соцсетях от 2017 года выражалась не поддержка оппозиционера, а его критика, утверждает представитель КПРФ.

Андрей Цедрик, Андрей Кучеров