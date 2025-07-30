Песков: Россия не вмешивается в дела других стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Молдавии Марии Санду о намерении Москвы вмешаться в молдавские парламентские выборы. Он уверил, что российские власти не собираются этим заниматься.

«Россия не вмешивается во внутренние дела других стран»,— сказал господин Песков. Он при этом добавил, что «права молдован, которые живут в других странах... должны быть обеспечены».

Майя Санду созвала сегодня заседание Высшего совета безопасности Молдавии. На нем обсуждалась борьба с «информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс». По итогам заседания президент заявила, что стране угрожает беспрецедентное вмешательство со стороны России. Она выразила опасения, что таким образом РФ собирается контролировать республику. Парламентские выборы пройдут в сентябре этого года.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, который дает молдавским мигрантам преимущества по сравнению с мигрантами из других государств. С 1 октября 2025 года до 1 января 2026 года они смогут работать в России без патента и без учета цели визита, если пройдут идентификацию по отпечаткам пальцев и медицинское освидетельствование». Пресс-секретарь президента Молдавии Игорь Захаров в разговоре с «Ъ» назвал этот указ «попыткой Кремля повлиять на исход» выборов.

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