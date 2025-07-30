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Песков: Россия не вмешивается в дела других стран

Песков ответил на утверждения Санду о вмешательстве России в молдавские выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Молдавии Марии Санду о намерении Москвы вмешаться в молдавские парламентские выборы. Он уверил, что российские власти не собираются этим заниматься.

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«Россия не вмешивается во внутренние дела других стран»,— сказал господин Песков. Он при этом добавил, что «права молдован, которые живут в других странах... должны быть обеспечены».

Майя Санду созвала сегодня заседание Высшего совета безопасности Молдавии. На нем обсуждалась борьба с «информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс». По итогам заседания президент заявила, что стране угрожает беспрецедентное вмешательство со стороны России. Она выразила опасения, что таким образом РФ собирается контролировать республику. Парламентские выборы пройдут в сентябре этого года.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, который дает молдавским мигрантам преимущества по сравнению с мигрантами из других государств. С 1 октября 2025 года до 1 января 2026 года они смогут работать в России без патента и без учета цели визита, если пройдут идентификацию по отпечаткам пальцев и медицинское освидетельствование». Пресс-секретарь президента Молдавии Игорь Захаров в разговоре с «Ъ» назвал этот указ «попыткой Кремля повлиять на исход» выборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кому на Руси жить хорошо».

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