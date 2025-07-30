Президент Молдавии созвала Совбез из-за иностранного вмешательства в выборы

Президент Молдавии Майя Санду проведет сегодня заседание Высшего совета безопасности. На нем обсудят меры по борьбе с «информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс». Как сообщается на ее сайте, после заседания госпожа Санду проведет пресс-конференцию.

Выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября. На прошлой неделе три оппозиционные партии решили объединиться в блок с коммунистами. Они вместе подали документы в Центризбирком для регистрации на выборах. Партийные лидеры раскритиковали правящую партию «Действие и солидарность» из-за «провальной экономической политики, массового оттока населения и отрыва от национальных интересов».

О ситуации в республике — в публикации «Ъ» «Молдавия дождалась первого саммита».