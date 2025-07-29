Кому на Руси жить хорошо

Подписанный в конце минувшей недели президентом РФ Владимиром Путиным указ, облегчающий жизнь живущим и работающим в России молдавским гражданам, вызвал резонанс в Молдавии. Документ предоставляет молдавским мигрантам существенные преимущества по сравнению с мигрантами из других стран. Сторонники нормализации отношений с Россией сочли, что эта мера позволит укрепить связи между РФ и Молдавией. Представители молдавского правительства увидели в этой инициативе попытку Москвы повлиять на исход парламентских выборов в Молдавии, которые состоятся 28 сентября этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В соответствии с указом граждане Молдавии, еще не оформившие легальный статус в России, смогут это сделать до 1 января 2026 года. Кроме того, с 1 октября 2025 года до 1 января 2026 года они смогут беспрепятственно работать в России «без патента и без учета цели визита, если пройдут идентификацию по отпечаткам пальцев и медицинское освидетельствование». А если гражданин Молдавии решит оформить патент для работы в России, то ему не придется выезжать из страны до 1 октября 2026 года.

Но самое главное: решения о депортации и реадмиссии в отношении граждан Молдавии будут отменены в соответствии с указом, если они были приняты до вступления документа в силу.

Такое положение мигрантов из стран СНГ в России теперь редкость. И можно смело утверждать, что, например, по сравнению с мигрантами из Центральной Азии граждане Молдавии оказались в привилегированном положении.

В самой Молдавии новые правила восприняли неоднозначно. «Это не первая и, к сожалению, не последняя попытка Кремля повлиять на исход выборов»,— сказал «Ъ» пресс-секретарь президента Молдавии Майи Санду Игорь Захаров. Согласно его утверждениям, в ходе прошлых президентских выборов и референдума осенью 2024 года российская сторона «осуществляла чартерные рейсы, платила деньги гражданам, чтобы они проголосовали "правильно"». Недавний указ, касающийся граждан Молдавии, господин Захаров связал не только с грядущими выборами, но и продолжающейся специальной военной операцией на Украине, куда, по его мнению, пытаются привлечь граждан Молдавии из России. «Мы вновь предупреждаем граждан: сегодня любой трудовой контракт в России — это не просто работа, а риск быть обманутым и отправленным на войну против своей воли»,— сказал он.

Мнение о том, что «невозможно не думать об этом законе вне контекста предстоящих выборов», «Ъ» высказал и еще один из представителей правящей элиты в Молдавии, пожелавший остаться неназванным.

Между тем молдавский политолог Корнелиу Чуря скептически отнесся к тому, что послабления для молдавских мигрантов в России могут каким-либо образом сказаться на голосовании. «Вряд ли эти меры повлияют на исход выборов. Это только создаст, возможно, более положительный фон: люди, допустим, будут звонить своим родственникам и говорить, какая Россия хорошая»,— сказал он «Ъ».

Кроме того, господин Чуря напомнил, что в России будет открыто лишь два избирательных участка на территориях дипломатических учреждений. И это при том, что, по последним данным Росстата, в России проживают около 154 тыс. граждан Молдавии при общем населении страны в 2,6 млн человек.

Сами молдавские власти объясняют это военными действиями на Украине. Как отмечал Центральный избирательный комитет Молдавии, в странах, «затронутых активными военными конфликтами», в зданиях посольств республики предлагается открыть только два избирательных участка. «Это касается Российской Федерации, Украины и Израиля»,— уточняло ведомство.

В этих условиях ожидать, что все 154 тыс. человек придут на открытые в России два участка, было бы странно. «Обвинять Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии со стороны молдавских властей — это смеху подобно»,— убежден первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Кто-кто, а власти Молдовы и лично госпожа Санду не стесняются втягивать Евросоюз, Румынию и Украину в поддержку своих выборов»,— добавил он в беседе с «Ъ».

При этом он отметил, что меры, изложенные в указе президента РФ, касаются не только жителей лояльного Москве Приднестровья, но и всех других жителей Молдавии. «Мы не делим Молдову на Приднестровье и Молдову»,— подчеркнул господин Затулин.

Он также выразил сожаление, что гражданам Молдавии будет довольно сложно проголосовать на предстоящих выборах. По его мнению, открыв всего лишь два избирательных участка в России, власть в Молдавии «демонстрирует двойные стандарты по отношению к тем, кто в Европе и кто в России». «Они считают, что те, кто в России, это не их электорат. Поэтому делают все, что возможно, не стесняясь, чтобы не дать возможности этим людям высказать свое мнение»,— заключил политик.

Алевтина Парфенова