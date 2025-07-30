Санду обвинила Россию в подготовке вмешательства в выборы в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, которые должны пройти 28 сентября. Она назвала коррупцию на выборах и незаконное внешнее финансирование из России самыми большими угрозами парламентским грядущим выборам.

«Российская Федерация хочет контролировать Республику Молдова с осени и готовит беспрецедентное вмешательство в сентябрьские выборы»,— сказала молдавский лидер (цитата по Reuters).

Сегодня в Кишиневе прошло заседание Высшего совета безопасности, которое госпожа Санду созвала с целью обсудить меры по борьбе с «информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс».

В конце минувшей недели президент РФ Владимир Путин подписал указ, облегчающий жизнь живущим и работающим в России молдавским гражданам. Пресс-секретарь президента Молдавии Майи Санду Игорь Захаров в разговоре с «Ъ» связал указ с грядущими выборами, назвав его «попыткой Кремля повлиять на исход» голосования.

Парламентские выборы в Молдавии должны пройти 28 сентября. На прошлой неделе три оппозиционные партии решили объединиться в блок с коммунистами. Они вместе подали документы в Центризбирком для регистрации на выборах. Партийные лидеры раскритиковали правящую партию «Действие и солидарность» из-за «провальной экономической политики, массового оттока населения и отрыва от национальных интересов».

О ситуации в республике — в публикации «Ъ» «Кому на Руси жить хорошо».

Анастасия Домбицкая