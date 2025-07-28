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Сбой на взлете

«Аэрофлот» подвергся беспрецедентной хакерской атаке

Восстановление части IT-систем «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) после масштабной кибератаки может занять до двух месяцев, а полное — до одного года. Инцидент привел к отмене более ста рейсов, а восстановление полетов компания проводила за счет мобилизации ресурсов в Шереметьево. Расследование уголовного дела ведется под надзором Генпрокуратуры. Эксперты надеются, что ситуация стабилизируется до конца недели.

По данным «Аэрофлота», инцидент привел к отмене 54 парных рейсов

По данным «Аэрофлота», инцидент привел к отмене 54 парных рейсов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным «Аэрофлота», инцидент привел к отмене 54 парных рейсов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Утром 28 июля в инфраструктуре авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой. Вскоре после этого две хакерские группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow — заявили о проведении «успешной продолжительной операции», в результате которой была «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота». Позднее Генпрокуратура РФ подтвердила, что сбой стал результатом хакерской атаки, а также сообщила о возбуждении полицией уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ).

Кибератака на системы «Аэрофлота». Главное

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Отмены рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы начались с рейса в Екатеринбург, который должен был улететь в 8:35. Часть рейсов «России» (за продажу билетов которой отвечает «Аэрофлот») продолжила вылетать из Шереметьево, сам «Аэрофлот» начал отправку рейсов с 14:00. «Аэрофлот» сообщил об отмене 54 парных рейсов (туда-обратно). Остальные 206 рейсов из запланированных 260 «планировались к выполнению». В период с 00:00 мск по 12:00 авиакомпания выполнила 76 рейсов из 123 запланированных в/из Шереметьево. Как уточнил близкий к компании источник “Ъ”, «рейсы выполнялись за счет мобилизации ресурсов компании в Шереметьево». Другой собеседник “Ъ” в «Аэрофлоте» затруднился оценить сроки окончательного восстановления систем. По оценке собеседника “Ъ” в экспертном IT-сообществе, если доступ к системам резервирования будет восстановлен в ближайшее время, то «есть вероятность полной стабилизации расписания до конца недели».

В Минтрансе заявили, что в случае новых вынужденных отмен «будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики», с ними ведется работа по «корректному подходу к ценам на билеты». Для специалистов «Аэрофлота» на инфраструктуре аэропорта Шереметьево развернули дополнительные рабочие места.

Близкий к Минтрансу собеседник “Ъ” уточнил, что пока «нет понимания окончательного масштаба ситуации» и того, какое время потребуется для восстановления полной или частичной работоспособности систем.

По его версии, информация о «полном уничтожении критически важной составляющей IT-систем и информации» соответствует действительности, но от деталей и оценок возможностей резервного восстановления он воздержался. Другой собеседник “Ъ” в самом Минтрансе подчеркнул, что «никакого подтверждения полного уничтожения IT-инфраструктуры» нет. Как убедился корреспондент “Ъ”, к 16 часам 28 июля в Шереметьево очередей и ситуации транспортного коллапса не было.

Хакеры из группировки Silent Crow сообщили об атаке в 9 утра по московскому времени. По собственным словам, они находились внутри корпоративной сети «Аэрофлота» на протяжении года и «методично развивали доступ, углубляясь до самого ядра инфраструктуры», им удалось получить и выгрузить полный массив данных об истории перелетов, скомпрометировать все критические корпоративные системы, скопировать данные с компьютеров и серверов, в том числе с тех, на которых хранились записи телефонных и видеозвонков. В результате хакерской атаки, якобы было уничтожено 7 тыс. серверов, а объем полученной информации оценивается в 22 Тб. Основной целью своей кампании «Киберпартизаны BY» назвали желание «нанести финансовый ущерб РФ и привести к транспортному коллапсу».

Чем известны хакерские группировки Киберпартизаны BY и Silent Crow

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Летом 2023 года «Аэрофлот» и «Ростелеком» в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Компании планировали совместно тестировать и внедрять импортонезависимые решения в области сетевой инфраструктуры, в том числе связанные с обеспечением кибербезопасности. Эта задача должна была быть реализована с участием экспертов «РТК-Солар» (входит в структуры «Ростелекома»). В компании от комментариев отказались.

За ситуацией следит Роскомнадзор. «Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании пока не подтверждаются фактами»,— сообщили “Ъ” в службе. Там добавили, что ожидают информацию от «Аэрофлота», после чего будет принято решение о целесообразности проверки.

Источник “Ъ”, близкий к Минтрансу, затруднился спрогнозировать, будет ли «Аэрофлот» привлечен к ответственности за возможную утечку данных: «Нет подтверждения, что она действительно произошла».

В то же время он предполагает, что в ходе расследования уголовного дела будет тщательно проверяться как возможная халатность со стороны кого-то из сотрудников департамента информбезопасности авиакомпании, так и со стороны подрядных компаний, отвечающих за эти вопросы. Как стало известно “Ъ”, атаку под надзором прокуратуры расследуют транспортная полиция и служба экономической безопасности ФСБ. Обвиняемых и подозреваемых пока нет, но в случае, если системы признают недостаточно защищенными, отвечать за это придется менеджерам компании.

Как хакеры атаковали авиакомпании

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Недополученная выручка «Аэрофлота» от отмены около сотни рейсов 28 июля может составить около 275 млн руб. при потерях в 2,8 млн руб. от одного рейса, оценивает старший аналитик «Эйлер» Андрей Полищук. «Если полеты будут ограничены до трех дней, то эффект на финансовые результаты компании будет в рамках погрешности»,— уточняет он. Если же перебои будут длиться недели, а восстановление потребует больших финансовых вложений, то это может значительно повлиять на прогнозные дивиденды по итогам года. Такую оценку считает завышенной старший аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян. Около 100 рейсов составляют менее 0,1% от ежеквартального или менее 0,03% от годового числа рейсов группы, напоминает она. Также при отмене рейсов не все издержки носят постоянный характер: «Авиакомпания не расходует топливо и не оплачивает взлет и посадку, кейтеринг и т. д.».

Атака негативно отразилась на стоимости акций компании. В первой половине дня котировки опускались ниже отметки 57 руб., теряя более 4%. После небольшой паузы игра на понижение возобновилась и цены обновили минимум с начала 2025 года, достигнув 55,7 руб. По окончании основной сессии они закрылись чуть выше отметки 56,5 руб. При этом объем торгов достиг 6 млрд руб., максимального значения с марта этого года.

По заявлениям и опубликованным данным можно говорить о классической APT-операции (целенаправленные и длительные кибератаки), отмечают в «Информзащите». Продолжительное скрытое присутствие в инфраструктуре, захват критически важных систем свидетельствуют не об одиночной точечной атаке, а о системной работе внутри сети.

Источник “Ъ” в сфере информационной безопасности заявил, что ущерб от такой атаки оценить сложно: кроме прямых потерь из-за сбоев и восстановления инфраструктуры есть возможные государственные санкции и штрафы, ведь «"Аэрофлот" — стратегическая госкомпания, с объектами критической инфраструктуры».

В среднем восстановление после масштабной кибератаки может занять от нескольких недель до шести месяцев, отмечает ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ «Спикател» Алексей Козлов. «Один-два месяца уходит на восстановление критических IT-систем, остальное — на настройку защиты, аудит, пересмотр процессов и возврат доверия клиентов. Полная стабилизация может затянуться до года, если инфраструктура разрушена и резервные копии недоступны»,— добавил он.

Филипп Крупанин, Айгуль Абдуллина, Татьяна Исакова, Андрей Ковалёв, Эмилия Габдуллина

Фотогалерея

Коллапс в Шереметьево

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Причиной инцидента стала кибератака, ответственность за которую взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны»

Причиной инцидента стала кибератака, ответственность за которую взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

По факту взлома систем «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации

По факту взлома систем «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Общее число отмененных и задержанных пар рейсов приближается к 50

Общее число отмененных и задержанных пар рейсов приближается к 50

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Хакеры заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота»

Хакеры заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Хакеры также сообщили об уничтожении около 7 тыс. серверов и получении более 20 ТБ внутренних данных

Хакеры также сообщили об уничтожении около 7 тыс. серверов и получении более 20 ТБ внутренних данных

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Часть пассажиров «Аэрофлота» из-за сбоя пересадили на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа»

Часть пассажиров «Аэрофлота» из-за сбоя пересадили на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Мосбирже упали больше чем на 4%

Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Мосбирже упали больше чем на 4%

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Роскомнадзор заявил, что информация об утечках персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота» пока не подтверждена

Роскомнадзор заявил, что информация об утечках персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота» пока не подтверждена

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Пассажиры у табло вылета

Пассажиры у табло вылета

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стоянка такси около аэропорта

Стоянка такси около аэропорта

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Причиной инцидента стала кибератака, ответственность за которую взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

По факту взлома систем «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Общее число отмененных и задержанных пар рейсов приближается к 50

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Хакеры заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Хакеры также сообщили об уничтожении около 7 тыс. серверов и получении более 20 ТБ внутренних данных

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Часть пассажиров «Аэрофлота» из-за сбоя пересадили на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Мосбирже упали больше чем на 4%

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Роскомнадзор заявил, что информация об утечках персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота» пока не подтверждена

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Пассажиры у табло вылета

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стоянка такси около аэропорта

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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