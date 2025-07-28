Как хакеры атаковали авиакомпании

В августе 2003 года компьютерный червь Welchia парализовал систему заказа и регистрации билетов авиакомпании Air Canada. За сутки было отменено более 700 рейсов.

В июне 2015 года кибератаке подверглась польская авиакомпания LOT. Действия хакеров привели к отмене десятков внутренних и международных рейсов в аэропорту Варшавы. Вовремя не смогли вылететь около 1,4 тыс. человек.

В сентябре 2018 года хакеры взломали сайт и мобильное приложение авиакомпании British Airways (BA), получив доступ к данным около 380 тыс. клиентов, включая номера кредитных карт и личные данные. Из-за ненадлежащей защиты клиентской базы BA была позже оштрафована на £20 млн.

В мае 2021 года хакеры похитили данные 4,5 млн клиентов индийского национального авиаперевозчика Air India, в том числе паспортные данные и номера телефонов. Утечка произошла после кибератаки на швейцарскую компанию SITA, занимающуюся бронированием билетов.

В сентябре 2023 года хакеры атаковали крупнейшую систему бронирования билетов в России — Leonardo. О проблемах с регистрацией на рейсы сообщали «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии», Azur Air и другие авиакомпании. Из-за атаки были задержаны несколько десятков рейсов.

В декабре 2024 года японская авиакомпания Japan Airlines подверглась DDos-атаке, которая вывела из строя сеть, связывающую внутрикорпоративные ресурсы с внешними. Более 20 рейсов были отменены, около 40% вылетов — задержаны.