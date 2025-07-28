«Аэрофлот» в Шереметьево предостерегает от покупки билетов в интернете

Корреспондент “Ъ” приехала в Шереметьево в 16 часов. К этому времени в зоне вылета терминала В на информационном табло сообщалось о шести отмененных рейсах «Аэрофлота». Представители авиакомпании встречали пассажиров как на входе в зону вылета, так и возле информационной стойки — никакого коллапса при этом не наблюдалось. Некоторые опрошенные “Ъ” пассажиры рассказали, что после отмены их рейса в Санкт-Петербург им предоставили билеты на рейс авиакомпании «Россия» (также входит в группу компаний «Аэрофлот»). Другим повезло больше: их рейсы не отменили, а перенесли на несколько часов (в Калининград) или вовсе оставили без изменений (в Хабаровск). Стойки регистрации продолжали свою работу именно для таких пассажиров, однако из-за практически «ручного» режима заполнения документов возле них выстроились большие очереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Шереметьево в день массовой отмены рейсов «Аэрофлота»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Аэропорт Шереметьево в день массовой отмены рейсов «Аэрофлота»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Авиакомпания рекомендовала не оставаться в аэропорту пассажирам отмененных рейсов, но прислушались не все. Представитель «Аэрофлота» предостерегала оставшихся граждан от попытки купить билеты на другие рейсы авиакомпании. По ее словам, несколько пассажиров оплатили билеты на сайте, но квитанции и посадочные талоны им так и не пришли. Слушающие ее люди растерянно перешептывались, обсуждая, как лучше поступить — рискнуть купить билеты на другие рейсы или все же выбрать поезд.

Как выяснил “Ъ”, покупка нового билета действительно не гарантирует вылета. Мужчина, который планировал отправиться в Челябинск, после отмены рейса приобрел второй билет — с вылетом через несколько часов. Однако и его вскоре отменили. Теперь он сможет вылететь лишь на следующий день авиакомпанией «Россия». «Билеты теперь стоят в районе 50 тыс., а наша компания оплачивает билет только в пределах 20 тыс.»,— рассказал он корреспонденту “Ъ”.

На колебания цен пожаловалась также пассажирка, которая пыталась с пересадкой в Москве добраться из Чебоксар до Ставрополя: «В течение какого-то часа цены возросли до космических величин. Самый дешевый рейс был от 35 тыс., а первый я брала в районе 20 тыс.». Теперь женщине придется более суток ожидать нового рейса авиакомпании «Победа». При этом, отметила она, «Аэрофлот» не предложил ей размещение в гостинице. К 19:00 было отменено 13 рейсов.

Эмилия Габдуллина