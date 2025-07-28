Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Аэрофлот» в Шереметьево предостерегает от покупки билетов в интернете

Корреспондент “Ъ” приехала в Шереметьево в 16 часов. К этому времени в зоне вылета терминала В на информационном табло сообщалось о шести отмененных рейсах «Аэрофлота». Представители авиакомпании встречали пассажиров как на входе в зону вылета, так и возле информационной стойки — никакого коллапса при этом не наблюдалось. Некоторые опрошенные “Ъ” пассажиры рассказали, что после отмены их рейса в Санкт-Петербург им предоставили билеты на рейс авиакомпании «Россия» (также входит в группу компаний «Аэрофлот»). Другим повезло больше: их рейсы не отменили, а перенесли на несколько часов (в Калининград) или вовсе оставили без изменений (в Хабаровск). Стойки регистрации продолжали свою работу именно для таких пассажиров, однако из-за практически «ручного» режима заполнения документов возле них выстроились большие очереди.

Аэропорт Шереметьево в день массовой отмены рейсов «Аэрофлота»

Аэропорт Шереметьево в день массовой отмены рейсов «Аэрофлота»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Аэропорт Шереметьево в день массовой отмены рейсов «Аэрофлота»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Авиакомпания рекомендовала не оставаться в аэропорту пассажирам отмененных рейсов, но прислушались не все. Представитель «Аэрофлота» предостерегала оставшихся граждан от попытки купить билеты на другие рейсы авиакомпании. По ее словам, несколько пассажиров оплатили билеты на сайте, но квитанции и посадочные талоны им так и не пришли. Слушающие ее люди растерянно перешептывались, обсуждая, как лучше поступить — рискнуть купить билеты на другие рейсы или все же выбрать поезд.

Как выяснил “Ъ”, покупка нового билета действительно не гарантирует вылета. Мужчина, который планировал отправиться в Челябинск, после отмены рейса приобрел второй билет — с вылетом через несколько часов. Однако и его вскоре отменили. Теперь он сможет вылететь лишь на следующий день авиакомпанией «Россия». «Билеты теперь стоят в районе 50 тыс., а наша компания оплачивает билет только в пределах 20 тыс.»,— рассказал он корреспонденту “Ъ”.

На колебания цен пожаловалась также пассажирка, которая пыталась с пересадкой в Москве добраться из Чебоксар до Ставрополя: «В течение какого-то часа цены возросли до космических величин. Самый дешевый рейс был от 35 тыс., а первый я брала в районе 20 тыс.». Теперь женщине придется более суток ожидать нового рейса авиакомпании «Победа». При этом, отметила она, «Аэрофлот» не предложил ей размещение в гостинице. К 19:00 было отменено 13 рейсов.

Эмилия Габдуллина

Фотогалерея

Коллапс в Шереметьево

Предыдущая фотография
Причиной инцидента стала кибератака, ответственность за которую взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны»

Причиной инцидента стала кибератака, ответственность за которую взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

По факту взлома систем «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации

По факту взлома систем «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Общее число отмененных и задержанных пар рейсов приближается к 50

Общее число отмененных и задержанных пар рейсов приближается к 50

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Хакеры заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота»

Хакеры заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Хакеры также сообщили об уничтожении около 7 тыс. серверов и получении более 20 ТБ внутренних данных

Хакеры также сообщили об уничтожении около 7 тыс. серверов и получении более 20 ТБ внутренних данных

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Часть пассажиров «Аэрофлота» из-за сбоя пересадили на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа»

Часть пассажиров «Аэрофлота» из-за сбоя пересадили на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Мосбирже упали больше чем на 4%

Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Мосбирже упали больше чем на 4%

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Роскомнадзор заявил, что информация об утечках персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота» пока не подтверждена

Роскомнадзор заявил, что информация об утечках персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота» пока не подтверждена

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Пассажиры у табло вылета

Пассажиры у табло вылета

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стоянка такси около аэропорта

Стоянка такси около аэропорта

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 10

Причиной инцидента стала кибератака, ответственность за которую взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

По факту взлома систем «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Общее число отмененных и задержанных пар рейсов приближается к 50

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Хакеры заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Хакеры также сообщили об уничтожении около 7 тыс. серверов и получении более 20 ТБ внутренних данных

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Часть пассажиров «Аэрофлота» из-за сбоя пересадили на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Мосбирже упали больше чем на 4%

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Роскомнадзор заявил, что информация об утечках персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота» пока не подтверждена

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Пассажиры у табло вылета

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стоянка такси около аэропорта

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все