В Воронеже могут запретить самокаты после опроса населения

Мэр Воронежа Сергей Петрин дал поручение провести опрос населения по поводу полного запрета на использование средств индивидуальной мобильной (СИМ). Об этом стало известно на еженедельной планерке главы администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сейчас у нас острой ситуации нет, но нужно выслушать мнение жителей, потому что много инцидентов, которые остаются незамеченными. Нужно оценить минусы и требовать цивилизованного поведения от компаний, по возможности применять административное наказание к организациям, которые не будут исполнять требования парковки и использования самокатов»,— пояснил Сергей Петрин свое решение и отметил, что номерные знаки для самокатов вводить не планируется.

По данным руководителя управления транспорта Михаила Шацких, в Воронеже с начала года количество электросамокатов для аренды увеличилось на 56% — до 3,2 тыс. единиц (2 050 в 2024 году). В городе запрет на их использование введен в 13 зонах, в том числе в парках «Орленок», «Дельфин», «Алые паруса», «Кольцовском» и «Комсомольских» скверах, на площади Победы, Советской площади, а также объектах культурного наследия и набережных. Кроме того, существует 19 зон, где скорость передвижения на СИМ ограничена 15 км/ч. Для стоянки кикшеринговых самокатов организована 101 парковка. К сентябрю этого года планируется установка дорожных знаков для регуляции передвижения на них.

«С целью создания новых цифровых решений для мониторинга работы специализированных операторов и пользователей в настоящее время управление транспорта ведет тестовую эксплуатацию системы для контроля размещения и использования самокатов на территории города»,— рассказал господин Шацких. Он подчеркнул, что сентябре в силу вступят ранее внесенные в решение гордумы «Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа город Воронеж» изменения, которые включают правила по регулировке использования электросамокатов: размещение СИМ в специально отведенных местах, нарушение скоростного режима и въезд на запрещенную территорию.

В середине июля в администрации Воронежа отмечали, что пока не планируют запрещать прокат электросамокатов вслед за Благовещенском и татарстанской Елабугой. Тогда власти подчеркивали, что с операторами проката электросамокатов ведется работа в части организованной стоянки СИМ. Кроме того, их ориентировали на более тщательный контроль за соблюдением внутренних правил сервисов.

На прошлой неделе власти Заневского городского поселения Ленинградской области заявили о планах полностью запретить использование электросамокатов в Кудрово. Потенциальный запрет связывают в основном с хаотичной парковкой.

Ульяна Ларионова