В Воронеже не планируют запрещать самокаты вслед за Елабугой и Благовещенском

Власти Воронежа пока не планируют запрещать прокат электросамокатов вслед за Благовещенском и татарстанской Елабугой, где такие ограничения ввели на этой неделе. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе мэрии, порядок использования средств индивидуальной мобильной (СИМ) определяется на федеральном уровне, в том числе правилами дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В городской администрации добавили, что с операторами проката электросамокатов ведется работа в части организованной стоянки СИМ. Кроме того, их ориентируют на более тщательный контроль за соблюдением внутренних правил сервисов.

Благовещенск стал первым городом страны, в котором ввели запрет на прокат СИМ. За его нарушение предусмотрены штрафы до 100 тыс. руб. за каждый факт. В Елабуге решили эвакуировать СИМ нарушителей на штрафстоянку. В первом городе ограничения объяснили тем, что самокатчики не соблюдают требования безопасности, во втором — отсутствием необходимо инфраструктуры.

Алина Морозова