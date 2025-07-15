В Елабуге запретили электросамокаты

В Елабуге в Татарстане полностью запретили аренду электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Об этом сообщили местные власти, включая исполнительный комитет Елабужского района Татарстана.

Как пояснили власти, в городе нет велодорожек, специальных полос и разметки, обеспечивающих безопасное передвижение СИМ. Глава исполкома Эльмира Ахмадеева в эфире телеканала «Татарстан 24» отметила, что самокатчики, передвигаясь по тротуарам, затрудняют движение пешеходам и создают опасность.

Коммерческий прокат электросамокатов запрещен до тех пор, пока не будет создана соответствующая инфраструктура. Власти предупредили, что несанкционированные пункты проката будут эвакуировать на штрафстоянку — уже один местный предприниматель нарушил запрет, и его электросамокаты изъяли. Подобные меры применят и к другим нарушителям.

Запрет распространяется именно на коммерческий прокат; владельцы личных электросамокатов могут пользоваться ими, соблюдая правила дорожного движения.

Аналогичные ограничения ранее ввели в Благовещенске, где за нарушение правил использования электросамокатов предусмотрены штрафы до 100 тыс. руб.