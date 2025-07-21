Кикшеринг прокатит с ограничением

Власти Заневского городского поселения заявили о планах полностью запретить использование электросамокатов в Кудрово. Администрация в течение недели направит уведомление о прекращении договоров операторам кикшеринга. Потенциальный запрет те связывают в основном с хаотичной парковкой. В компаниях предлагают не рубить с плеча и подумать над альтернативными вариантами решения проблемы. Власти в целом не против, так что до запрета может и не дойти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече с представителями власти компании объясняли эту ситуацию тем, что в регионе сбивается сигнал GPS. Из-за этого система порой отражает в приложении разрешенные зоны неверно и дает припарковать самокат там, где это на самом деле запрещено

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ На встрече с представителями власти компании объясняли эту ситуацию тем, что в регионе сбивается сигнал GPS. Из-за этого система порой отражает в приложении разрешенные зоны неверно и дает припарковать самокат там, где это на самом деле запрещено

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

О планах запретить электросамокаты администрация Заневского поселения сообщила в социальных сетях. Замглавы администрации по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин на встрече с представителями компаний по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ) заявил, что в течение недели они получат официальное уведомление о прекращении своей работы на территории поселения (в него входят Кудрово и Янино). Как пояснили местные представители власти, решение связано с большим количеством жалоб на хаотичную парковку и несоразмерное для такого молодого города увеличение количества самокатов.

«На территории Кудрово присутствуют около тысячи единиц. Большое количество из них не востребовано. Перегружены тротуары, постоянные жалобы с Английской, Областной улиц и других адресов. Самокаты бросают на придомовых территориях, у площадок ТКО, перед подъездами, у железнодорожных переездов и даже в лесу»,— обосновывает необходимость запрета господин Мусин.

На встрече с представителями власти компании объяснили ситуацию тем, что в регионе сбивается сигнал GPS. Из-за этого система порой неверно отражает в приложении разрешенные зоны и дает припарковать самокат там, где это на самом деле запрещено. Иногда такая разница составляет несколько десятков метров, добавляют в пресс-службе администрации.

Как заметили представители «Яндекс GO» в разговоре с «Ъ-СПб», представители администрации поселения во время встречи сообщили, что могут отказаться от своих планов, если обе стороны найдут компромисс. Главное, чтобы в Кудрово решился вопрос беспорядочной парковки и самокатов стало поменьше. Более того, после громкого заявления со стороны администрации операторы быстро подсуетились и начали сокращать число СИМ в этом районе.

О том, что у бизнеса есть время на подготовку встречного предложения, сообщили и в Whoosh, и в «МТС Юрент». Замглавы Заневского поселения отметил, что по организации безопасности и движения власти ждут конкретных идей в письменном виде.

В Whoosh рассказали «Ъ-СПб», что готовы работать над разметкой парковочных мест в Кудрово. За этот короткий промежуток компания разместила 10 новых парковок и отмечает, что пользователи относятся к ним внимательно. В «МТС Юрент» в разговоре с «Ъ-СПб» уточнили, что начали отправлять скаутов, которые собирают самокаты и расставляют их по парковкам.

В самой администрации городского поселения предложили запретить парковку самокатов у многоквартирных жилых домов и снизить скорость движения СИМ до 10–15 км/ч. Местные власти в комментариях в своих соцсетях выражают надежду все-таки ограничить скорость 10 км/ч.

В таких районах проблема электросамокатов стоит более остро, чем в центре Петербурга, считает основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов. По его словам, именно в районах с многоэтажками СИМ сохраняют доступную мобильность, которую в полной мере не обеспечить муниципальным перевозчикам. Речь о застроенных жилыми массивами территориях, где живет очень много людей. Жители активно пользовались и сейчас пользуются кикшерингом, чтобы добраться до ближайшей станции метро. «Если посмотреть на тепловые карты операторов, на статистику, на количество самокатов, припаркованных утром у станций метро в таких районах, мы увидим, что популярность колоссальна»,— говорит эксперт. Об этой же проблеме в комментариях к посту администрации поселения написали местные жители.

Полина Пучкова