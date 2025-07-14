Власти Благовещенска запретили движение электросамокатов в городе

14 июля в столице Приамурья вступил в силу полный запрет на размещение и использование электросамокатов, а также гироскутеров, моноколес и подобных устройств с электродвигателем — средств индивидуальной мобильности (СИМ). Мера введена в соответствии с законом, принятым региональным законодательным собранием в конце июня, сообщил в своем Telegram-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев. Это первый в стране город, полностью запретивший движение средств СИМ.

Глава муниципалитета напомнил, что к этому решению шли постепенно, пытались поначалу выстроить диалог с операторами электросамокатов. Но не получилось, признал Олег Имамеев. Сначала власти ограничили передвижение СИМ в центре, и это встретило поддержку горожан. «Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным. К сожалению, подавляющее большинство воспринимают эти устройства не как средство передвижения, а как игрушку, игнорируя правила безопасности. Результат — травмы пешеходов, аварийные ситуации и сотни жалоб от жителей»,— подчеркнул мэр.

Областной закон, принятый депутатами 26 июня, дал муниципалитетам полномочия устанавливать полный запрет на использование самокатов. За любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска теперь будет налагаться штраф до 100 тыс. руб. по каждому факту нарушения.

Как электросамокатчиков выводят из тени — читайте в материале «Ъ».

Анна Яшина, Благовещенск