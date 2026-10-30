Песков: участие ЕС в переговорах по Украине пока не обсуждалось

О планах провести трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием Москвы, Киева и Вашингтона стало известно после встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа 21 октября. Российская сторона заявляла, что встреча состоится только после 4 ноября, а точную дату определят позже. Сам пресс-секретарь президента накануне объяснил, что ни России, ни США не нужны на переговорах участники Евросоюза. По словам Дмитрия Пескова, они нацелены на провокации.