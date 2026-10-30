Песков: участие ЕС в переговорах по Украине пока не обсуждалось
Участие представителей Европы в трехсторонних переговорах по Украине пока не обсуждалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, это ни с кем не обсуждалось. Это, наверное, Financial Times обсуждали у себя в редакции», — сказал господин Песков (цитата по «ТАСС»). Так он прокомментировал публикацию газеты о том, что США рассматривают участие Германии, Франции и Великобритании в качестве представителей Европы на переговорах в Абу-Даби. По словам четырех европейских дипломатов, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже согласовали это с Киевом.
О планах провести трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием Москвы, Киева и Вашингтона стало известно после встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа 21 октября. Российская сторона заявляла, что встреча состоится только после 4 ноября, а точную дату определят позже. Сам пресс-секретарь президента накануне объяснил, что ни России, ни США не нужны на переговорах участники Евросоюза. По словам Дмитрия Пескова, они нацелены на провокации.