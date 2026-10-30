Ушаков: все хотят завершения конфликта на Украине
Все стороны хотят завершения конфликт на Украине, все к этому стремятся, заявил помощник президента России Юрий Ушаков спецкорреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову.
«Все этого хотят, все к этому стремятся,— сказал Юрий Ушаков.— Но такое впечатление возникает не в первый раз… Просто сейчас еще как-то, на мой взгляд, европейцы задергались. И это о многом говорит, потому что все-таки из-за их поддержки, сумасшедшей поддержки, так все и продолжается».
«Сейчас небольшое какое-то напряжение у них есть, по крайней мере, у одних точно появилось какое-то другое мнение, спорят они, но, во всяком случае, что-то такое движется, — добавил Юрий Ушаков. — И о чем-то говорит настрой американцев, который мы поддержали в прошлый раз, когда беседовали с ними в Петербурге о том, что пора возобновляться... Мы же выдержали паузу после того, как украинцы сорвали возобновленные было переговоры в день выборов в России».