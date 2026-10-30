Ушаков: темой переговоров в Абу-Даби станет безопасность РФ и Украины

«Надо хотя бы войти в рабочий режим, какие-то правильные точки найти, начать серьезно дискутировать... Тем более сейчас мы и тему повысили… Это касается безопасности нашей страны и Украины после окончания военных действий», — сообщил Юрий Ушаков в беседе со спецкорреспондентом «Ъ» Андреем Колесниковым.