Патрушев: Россия ответит на военную агрессию против Калининградской области

На любое военное посягательство на Калининградскую область Россия ответит с применением всех средств, предусмотренных доктриной в области ядерного сдерживания. Об этом заявил помощник президента Николай Патрушев. По его словам, сейчас «западные стратеги» снова начали озвучить «агрессивные планы» в отношении региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Патрушев отметил, что Калининградская область — это неотъемлемая часть России. «У России есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность Калининградской области»,— сказал помощник президента в интервью «РИА Новости».

В середине июля командующий сухопутной армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что у альянса есть план захвата Калининградской области. Он призвал сконцентрироваться на наземном сдерживании России на восточной границе НАТО. Кремль счел это заявление враждебным. В НАТО при этом признавали, что Россия превосходит альянс по производству боеприпасов.

Об отношениях РФ и НАТО — в материале «Ъ» «Блок платежом красен».