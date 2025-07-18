Песков назвал враждебным заявление генерала НАТО о Калининграде

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининградской области — это еще одно враждебное заявление.

Господина Пескова спросили на брифинге, как слова генерала Кристофера Донахью восприняли в Кремле. «Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран»,— ответил Дмитрий Песков.

На днях Кристофер Донахью заявил, что НАТО нужно сконцентрироваться на сдерживании России на восточном фланге. Калининградская область, по его словам, окружена со всех сторон странами альянса, и в случае необходимости этот регион может быть «опрокинут» силами НАТО «с неслыханной скоростью».