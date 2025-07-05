Генсек НАТО: Россия в разы превосходит альянс по производству боеприпасов

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит в три раза больше боеприпасов, чем все страны Североатлантического альянса за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Мы имеем дело с огромным геополитическим вызовом. И в первую очередь речь о России, которая восстанавливается с невиданными в современной истории темпами и скоростью»,— сказал господин Рютте в интервью The New York Times.

По оценкам генсека НАТО, блок не сможет защитить себя, если будет продолжать тратить на военные нужды только 2% ВВП. Он призвал страны НАТО развивать оборонную промышленную базу и кибербезопасность.

Марк Рютте подчеркнул, достижение планки в 5% ВВП потребует огромных расходов. «Но если мы этого не сделаем, нам придется выучить русский язык»,— добавил генсек альянса.

По итогам саммита в Гааге страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. На 2029 год запланирован пересмотр целей с учетом стратегической обстановки.

Подробнее о планах альянса в сфере обороны — в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».