Генерал Донахью: НАТО подготовило план захвата Калининградской области

В НАТО имеется план захвата Калининградской области. Об этом заявил на конференции в немецком Висбадене командующий сухопутной армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. Видео с его выступлением распространила пресс-служба Минобороны (DVIDS).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристофер Донахью

Фото: DVIDS Кристофер Донахью

Фото: DVIDS

По словам Кристофера Донахью, США и их союзники по НАТО приступили к реализации плана «Линия сдерживания на восточном фланге». Он заключается в усилении наземного потенциала альянса, а также в наращивании взаимодействия по линии ВПК.

Господин Донахью заявил о необходимости сконцентрироваться на наземном сдерживании России на восточной границе альянса. «Наземная сфера не становится менее важной, а, наоборот, становится важнее,— отметил генерал. — Все это мы наблюдаем на Украине» (цитата по Defense News).

Американский командующий упомянул Калининградскую область, «шириной едва в 47 миль» (примерно 75 км; в действительности максимальная протяженность области с запада на восток составляет 205 км. — «Ъ»), окруженную со всех сторон странами альянса. По мнению военнослужащего, регион может быть «опрокинут» силами НАТО «с неслыханной скоростью».