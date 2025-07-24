Опубликован список членов экипажа разбившегося Ан-24

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал в Telegram-канале список членов экипажа Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области.

В момент крушения в самолете находились:

командир воздушного судна Логвинов Вячеслав Игоревич, 61 год;

второй пилот Плаксин Кирилл Евгеньевич, 37 лет;

бортмеханик Вохминцев Владимир Вадимович, 30 лет;

бортпроводник Бессмертная Анастасия Сергеевна, 43 года;

авиатехник по приборам и электрооборудованию Колтунов Виталий Владиславович, 55 лет;

авиатехник по планеру и двигателям Лысенко Алексей Викторович, 28 лет.

Самолет Ан-24 Хабаровск—Благовещенск—Тында авиакомпании «Ангара» пропал с радаров в Амурской области около 13:00 по местному времени (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы.

На борту были 43 пассажира, в том числе пятеро детей, а также шесть членов экипажа. По данным СКР, в авиакатастрофе выживших нет. На месте проводится поисково-спасательная операция. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех людей.