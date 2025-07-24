СКР опубликовал видео с места крушения самолета Ан-24

Видео с места крушения Ан-24 в Амурской области СКР опубликовал в Telegram-канале. На кадрах видны тела погибших и догорающие обломки самолета. Следователи проводят обыск на месте и собирают документы в организациях воздушного транспорта.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился сегодня, выполняя рейс Хабаровск—Благовещенск—Тында. Никто из пассажиров и члена экипажа не выжил. Спасатели обнаружили горящие обломки самолета в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. На вертолете Ми-8 вылетела дополнительная группа из Хабаровска со снаряжением.