Следствие требует арестовать полицейских, обвиняемых в получении взяток от Telegram-канала Baza

Замоскворецкий райсуд Москвы рассмотрит ходатайства СКР об аресте трех полицейских, обвиняемых в получении взяток (ст. 290 УК) от сотрудников Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

Следствие полагает, что одним из поставщиков «сведений ограниченного доступа» являлся начальник дежурной части УМВД России по городу Краснодару майор полиции Александр Аблаев, получивший от журналистов с 2021 по 2024 год 54 тыс. рублей. Наряду с ним сведениями о происшествиях с 2022 по 2024 год приторговывал старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и мошенничества, межмуниципального управления МВД «Красноярское» Сергей Ковалев, «заработавший» 124,5 тыс. рублей. В тот же период времени источником Baza, по версии следствия, стал оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду Александр Селиванов. Его криминальный доход, полагает следствие, мог составить 127,5 тыс. рублей.

Накануне за дачу взяток стражами порядка были арестованы главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его сотрудница Татьяна Лукьянова. Свою вину они категорически отрицают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пришли на Baza — вернут не сразу».

Мария Локотецкая