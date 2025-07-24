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Прокуратура показала кадры с места крушения Ан-24 в Амурской области

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Он упал в районе города Тынды в Амурской области.

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Место крушения самолета Ан-24 в Амурской области

Место крушения самолета Ан-24 в Амурской области

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Место крушения самолета Ан-24 в Амурской области

Место крушения самолета Ан-24 в Амурской области

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

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Место крушения самолета Ан-24 в Амурской области

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Место крушения самолета Ан-24 в Амурской области

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Снимки сделаны в лесистой местности. На кадрах видны поломанные от падения самолета деревья, обгоревшие детали самого лайнера и спасательные жилеты. Одна из частей Ан-24 продолжает гореть.

Как рассказал источник «Ъ» в спасательной службе, обломки самолета обнаружены в 15 км от Тынды на склоне горы. По прибытии к месту авиакатастрофы выживших спасатели не нашли. На борту находились 43 пассажира и 6 членов экипажа.

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Ан-24 летел по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. Он пропал с радаров около 7:00 по местному времени (13:00 мск). Для ликвидации последствий крушения правительство организовало правкомиссию, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Обстоятельства аварии уточняются.

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