Прокуратура показала кадры с места крушения Ан-24 в Амурской области

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Он упал в районе города Тынды в Амурской области.

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Снимки сделаны в лесистой местности. На кадрах видны поломанные от падения самолета деревья, обгоревшие детали самого лайнера и спасательные жилеты. Одна из частей Ан-24 продолжает гореть.

Как рассказал источник «Ъ» в спасательной службе, обломки самолета обнаружены в 15 км от Тынды на склоне горы. По прибытии к месту авиакатастрофы выживших спасатели не нашли. На борту находились 43 пассажира и 6 членов экипажа.

Ан-24 летел по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. Он пропал с радаров около 7:00 по местному времени (13:00 мск). Для ликвидации последствий крушения правительство организовало правкомиссию, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Обстоятельства аварии уточняются.