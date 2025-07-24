Более 90% расчетов между Россией и Белоруссией ведутся в нацвалютах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит встречу с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным. Господин Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия проводят уже более 90% взаимных расчетов в национальных валютах.

По словам господина Мишустина, несмотря на санкции, две страны укрепляют экономическое сотрудничество. В частности, продолжает расти доля машин, оборудования и высокотехнологичной продукции в двустороннем товарообороте. Он отметил, что переход на нацвалюты помогает странам защитить торговлю и инвестиции «от негативной внешней конъюнктуры».

«Ускоряем также реализацию совместных проектов по импортозамещению, по созданию конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью, в наших странах речь идет о таких отраслях, как автомобилестроение, электроника, станкостроение»,— рассказал российский премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что Россия и Белоруссия также активно работают в сфере цифровой экономики. Михаил Мишустин попросил передать президенту Белоруссии Александру Лукашенко «самые добрые слова» от него и от президента РФ Владимира Путина.

В декабре 2024 года господин Путин говорил, что Россия инвестировала в белорусскую экономику более $4 млрд. Он также отмечал рост товарооборота между странами и эффективность российско-белорусской интеграции. В феврале 2025-го Россия и Белоруссия обсудили создание общего рынка нефти и газа.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Союз неплатимый».