Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: Россия инвестировала в белорусскую экономику более $4 млрд

Белоруссия занимает четвертое место в списке мировых торговых партнеров России, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства с участием лидеров двух стран. Он подчеркнул, что всего Россия инвестировала в белорусскую экономику более $4 млрд.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Таким образом, на Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь, для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти 9%»,— сказал Владимир Путин.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания сказал, что по итогам 2024 года товарооборот двух стран может достигнуть $60 млрд. Прогноз белорусского лидера подтвердил Владимир Путин.

«Эффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают и растущие показатели товарооборота. Александр Григорьевич (Лукашенко.— "Ъ") уже назвал предполагаемые цифры до конца года. Это прогноз, я думаю, что он достаточно верный»,— отметил российский президент.

Владимир Путин прибыл в Минск сегодня, 5 декабря, для участия в заседании госсовета Союзного государства. Также у глав двух стран запланирована отдельная встреча. На ней они обсудят вопросы укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии.

В апреле премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели переговоры в Москве. Они отметили рост товарооборота между странами до рекордных 4,2 трлн руб. При этом Минск пожаловался на ущемляющий его интересы рост доли китайской техники на рынке РФ.

Об отношениях Москвы и Минска — в материале «Ъ» «Сергей Лавров воздал Бресту визит памяти».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...