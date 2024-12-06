Путин: Россия инвестировала в белорусскую экономику более $4 млрд

Белоруссия занимает четвертое место в списке мировых торговых партнеров России, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства с участием лидеров двух стран. Он подчеркнул, что всего Россия инвестировала в белорусскую экономику более $4 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Таким образом, на Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь, для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти 9%»,— сказал Владимир Путин.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания сказал, что по итогам 2024 года товарооборот двух стран может достигнуть $60 млрд. Прогноз белорусского лидера подтвердил Владимир Путин.

«Эффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают и растущие показатели товарооборота. Александр Григорьевич (Лукашенко.— "Ъ") уже назвал предполагаемые цифры до конца года. Это прогноз, я думаю, что он достаточно верный»,— отметил российский президент.

Владимир Путин прибыл в Минск сегодня, 5 декабря, для участия в заседании госсовета Союзного государства. Также у глав двух стран запланирована отдельная встреча. На ней они обсудят вопросы укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии.

В апреле премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели переговоры в Москве. Они отметили рост товарооборота между странами до рекордных 4,2 трлн руб. При этом Минск пожаловался на ущемляющий его интересы рост доли китайской техники на рынке РФ.

Об отношениях Москвы и Минска — в материале «Ъ» «Сергей Лавров воздал Бресту визит памяти».