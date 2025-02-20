Россия и Белоруссия обсудили создание общего рынка нефти и газа

Заместитель председателя правительства Александр Новак встретился с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем. Они обсудили работу над формированием общего рынка нефти и газа, а также обговорили другие методы интеграции в рамках Союзного государства. Кроме того, они обсудили взаимодействие стран в торговой и энергетической сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: http: / government.ru Фото: http: / government.ru

«По результатам прошлого года объем торговли между двумя странами, по всей видимости, вновь побьет рекорд. В январе—октябре товарооборот вырос на 6,5%, в свою очередь, товарооборот хозяйственной продукции увеличился на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года»,— сказал господин Новак на встрече (цитата по сайту правительства).

Господин Новак добавил, что Россия является первым торговым партнером для Белоруссии, в то время как союзная республика — главный торговый партнер России в СНГ и четвертый в мире.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия инвестировала в белорусскую экономику более $4 млрд. Кроме того, он рассказал о росте товарооборота между странами и отметил эффективность российско-белорусской интеграции.

Подробнее об отношениях стран — в материале «Ъ» «Посредник по средней дальности».