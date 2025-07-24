В Сириусе БПЛА атаковали нефтебазу

Попадание по нефтебазе произошло в Сириусе на улице Таврическая, сообщил глава администрации федеральной территории (ФТ) Дмитрий Плишкин. Ночью в Сириусе объявляли опасность атаки БПЛА, на данный момент она отменена.

«В ближайшие часы до окончательной ликвидации последствий атаки прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома»,— написал господин Плишкин в Telegram.

ФТ Сириус была создана на базе одноименного поселка городского типа в Краснодарском крае. Сегодня ночью в Сочи из-за упавших обломков сбитого БПЛА погибла женщина, еще один человек получил тяжелые ранения. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива, его уже потушили. За ночь силы ПВО сбили над территорией РФ 39 БПЛА.