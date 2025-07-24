В Адлерском районе Сочи из-за падения обломков БПЛА горел гаражный кооператив

Гаражный кооператив загорелся вследствие падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи. По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, возгорание затронуло четыре гаража в кооперативе по улице Авиационной. Общая площадь пожара 200 кв. м. Пожар ликвидирован в 2:51.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС по Чувашской Республике Фото: МЧС по Чувашской Республике

«На месте возгорания по предварительной информации пострадавших нет»,— говорится в сообщении оперштаба.

В это же время на улице Авиационной, которая граничит по реке Мзымта с федеральной территорий Сириус, обломки беспилотника убили женщину, вторую пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. По сообщению главы Сириуса Дмитрия Плишкина, угроза БПЛА над федеральной территорией еще не отменена, жителей просят оставаться в безопасном месте.

В оперштабе напоминают, что съемка беспилотников и работы системы ПВО запрещена. Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ и привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, а также повлечь угрозу жизни и здоровью. Тем, кто будет снимать беспилотники и публиковать эти фото и видеоматериалы грозит уголовную ответственность.

Дмитрий Михеенко