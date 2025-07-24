В Сочи погиб человек из-за атаки БПЛА

В Адлерском районе Сочи женщина погибла из-за упавших обломков сбитого БПЛА. Еще один человек получил тяжелые ранения и был госпитализирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Это случилось на улице Авиационная.

По данным штаба, пострадавшие находились на улице в момент падения обломков. Также в результате происшествия произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание достигло площади 200 кв. м. Пожар ликвидирован в 2:51 мск, уточнили в штабе.

До этого в поселке Сириус Краснодарского края, который находится в 30 км от Сочи, была атакована нефтебаза. О последствиях атаки не сообщалось.