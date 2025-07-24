Силы ПВО за ночь сбили 39 БПЛА над российскими регионами

В период с 20:40 мск 23 июля до 1:40 24 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. По его данным, еще 11 БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, семь — над территорией Краснодарского края.

В Адлерском районе Сочи из-за упавших обломков сбитого БПЛА погибла женщина, еще один человек госпитализирован с тяжелыми ранениями, сообщал оперштаб Краснодарского края. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива, его уже потушили. За вчерашнюю ночь силы ПВО сбили 33 БПЛА над шестью регионами.