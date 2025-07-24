Нефтебаза попала под удар в Краснодарском крае

В поселке Сириус Краснодарского края, который находится в 30 км от Сочи, «произошло попадание по нефтебазе», сообщил глава населенного пункта Дмитрий Плишкин. В регионе работают системы ПВО, а также действует опасность атаки БПЛА, написал он в своем Telegram-канале.

Господин Плишкин уточнил, что поврежденный объект находится на улице Таврическая. Там находится нефтебаза, которой владеет «Лукойл-Югнефтепродукт». О последствиях атаки не сообщается.

Сейчас опасность беспилотной атаки действует на территории Кабардино-Балкарии, Анапе и Новороссийске, Северной Осетии и в других регионах. Ночью под удар попал город Геническ в Херсонской области — из-за упавших обломков БПЛА там начался степной пожар.