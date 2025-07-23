Обвиняемых в получении взяток от Telegram-канала Baza полицейских доставили в Москву

В Москву доставили для проведения следственных действий трех сотрудников МВД, обвиняемых в получении взяток от главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Речь идет о полицейских из Краснодара, Белгорода и Красноярска. Об этом сообщается в Telegram-канале адвоката Алексея Михальчика.

Изначально работникам полиции вменяли превышение должностных полномочий, однако позже дело переквалифицировали. Как считает следствие, правоохранители за деньги отправляли служебную информацию Telegram-каналу. Помимо господина Трифонова, фигурантом также проходит журналистка Baza Татьяна Лукьянова. По данным «Ъ», размеры взяток не превышали 100 тыс. руб.

Силовики провели обыски в редакции Baza и квартире Глеба Трифонова 22 июля. Следствие настаивает на аресте фигурантов. Журналисты вину не признают.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Пришли на Baza».

Никита Черненко