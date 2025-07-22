Двух задержанных сотрудников Telegram-канала Baza отпустили из СКР

Правоохранители после допроса в Следственном комитете России (СКР) отпустили двух из пяти задержанных сотрудников Telegram-канала Baza. Им не предъявили никаких обвинений. При этом на допросе остается еще три сотрудника, включая главного редактора Глеба Трифонова, сообщил канал.

Следователи допустили адвоката к третьей задержанной сотруднице. Адвокат Алексей Михальчик утверждает, что силовики пока не пустили защиту к главреду и еще одной сотруднице Baza.

Сегодня в московской редакции Telegram-канала и квартире господина Трифонова прошли обыски. Из редакции изъяли документы и технику. Мероприятия связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий. В его рамках задержали сотрудников территориальных подразделений ОВД. Источники "Ъ" сообщали, что задержанные журналисты проходят по делу как свидетели.

Никита Черненко