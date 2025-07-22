Пришли на Baza

Главный редактор Telegram-канала Baza (1,8 млн подписчиков) Глеб Трифонов и журналистка Татьяна Лукьянова стали фигурантами уголовного дела о коррупции. По версии СКР, они получали за взятки служебную информацию от сотрудников МВД трех регионов. Ранее за совершение аналогичных действий был арестован руководитель свердловской редакции информационного агентства Ura.ru Денис Аллаяров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе обыска в офисе «Базы» силовики изъяли компьютеры, телефоны и документы

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости В ходе обыска в офисе «Базы» силовики изъяли компьютеры, телефоны и документы

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По данным сотрудников Baza, утром 22 июля в квартиру главного редактора издания Глеба Трифонова пришли сотрудники СКР и полиции, которые при поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии провели в ней обыск. Следственное мероприятие закончилось примерно в 13 часов, после чего господина Трифонова увезли на допрос в следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы (СУ СКР по ЦАО) и он «перестал выходить на связь».

Одновременно силовики появились и в офисе самого Telegram-канала. У его сотрудников изъяли телефоны, но издание продолжало работать, публикуя как информацию о следственных действиях, вопросах, которые возникали к их участникам, так и данные о других событиях. В итоге на допрос в СУ СКР по ЦАО отправили еще четырех сотрудников Baza. По данным “Ъ”, среди них были журналистка Татьяна Лукьянова и специалисты, отвечавшие за получение и размещение контента, в том числе и видеозаписей.

Следственные действия, по данным СКР, вначале проводились по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Речь в деле шла о том, что полицейские из трех регионов — Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краев — торговали служебной информацией. Стражи порядка первоначально являлись неустановленными лицами, однако впоследствии, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, оперативниками Главного управления собственной безопасности ведомства «была пресечена противоправная деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД», которые «предоставляли третьим лицам служебную информацию», получившую «публичное распространение».

Затем ст. 286 УК переквалифицировали на ст. 290 УК (взятка), а фигурантами расследования стали сотрудники Baza, которые получали информацию от полицейских за незаконное вознаграждение (ст. 291 УК).

После допросов трех сотрудников Telegram-канала отпустили, а его главреда Глеба Трифонова и журналистку Татьяну Лукьянову задержали. Причем сообщения о задержании появились после того, как журналисты начали искать господина Трифонова. «Оказалось, что все это время он находился в микроавтобусе рядом со зданием СУ СКР,— сообщил “Ъ” адвокат Алексей Михальчик,— откуда его завели на допрос».

По данным “Ъ”, журналисты, которых допросили, сообщили СКР, что приобретали информацию и видео за деньги, но речь не шла о происшествиях, а о спортивных или светских событиях.

Если к госпоже Лукьяновой защитника допустили, то к ее руководителю адвокат попал не сразу. «Поскольку следствие знало, что у Глеба Трифонова есть адвокат по соглашению, все следственные действия, которые проводились без меня, не имеют юридической силы»,— заявил “Ъ” господин Михальчик.

Предполагается, что двое суток журналисты могут провести в изоляторе временного содержания, а потом следствие решит, обращаться в суд с ходатайствами об их арестах или нет.

Напомним, что по аналогичному сценарию развивалась ситуация и по делу руководителя свердловской редакции информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова.

Его задержали 5 июня и обвинили в том, что он дал 20 тыс. руб. в виде взятки бывшему начальнику уголовного розыска отдела полиции №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову за регулярную передачу редакции оперативных сводок для написания экстренных и эксклюзивных новостей. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил господина Аллаярова в СИЗО до 4 августа, а господина Карпова определил под домашний арест. По данным защиты журналиста, тот оказался под следствием благодаря показаниям полицейского.

Алексей Соковнин