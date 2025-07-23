Песков о переговорах в Стамбуле, встрече Путина с Зеленским и коррупции на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал предстоящие переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, коррупцию на Украине, а также рассказал о графике президента. Главные высказывания господина Пескова — в подборке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О переговорах Москвы и Киева в Стамбуле

В третьем раунде переговоров сторонам предстоит «очень сложный разговор».

В Стамбуле обсудят продолжение обмена пленными и телами погибших.

Состав российской делегации не изменился, делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

О возможности встречи Путина и Зеленского

Назначать возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно.

Работу по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президентов.

О коррупции на Украине

Коррупция является острой темой для Украины.

Значительную часть денег из США и Европы на Украине разворовали.

Ситуация с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) — внутреннее дело страны.

О графике Путина