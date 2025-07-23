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Коммерсантъ FM
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Песков о переговорах в Стамбуле, встрече Путина с Зеленским и коррупции на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал предстоящие переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, коррупцию на Украине, а также рассказал о графике президента. Главные высказывания господина Пескова — в подборке “Ъ”.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О переговорах Москвы и Киева в Стамбуле

  • В третьем раунде переговоров сторонам предстоит «очень сложный разговор».
  • В Стамбуле обсудят продолжение обмена пленными и телами погибших.
  • Состав российской делегации не изменился, делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

О возможности встречи Путина и Зеленского

  • Назначать возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно.
  • Работу по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президентов.

О коррупции на Украине

  • Коррупция является острой темой для Украины.
  • Значительную часть денег из США и Европы на Украине разворовали.
  • Ситуация с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) — внутреннее дело страны.

О графике Путина

  • Путин сегодня на совещании с членами правительства заслушает доклады вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко, а также руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.
  • Президент примет также спикера Госдумы Володина.

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