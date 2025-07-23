Песков о переговорах в Стамбуле, встрече Путина с Зеленским и коррупции на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал предстоящие переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, коррупцию на Украине, а также рассказал о графике президента. Главные высказывания господина Пескова — в подборке “Ъ”.
Дмитрий Песков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
О переговорах Москвы и Киева в Стамбуле
- В третьем раунде переговоров сторонам предстоит «очень сложный разговор».
- В Стамбуле обсудят продолжение обмена пленными и телами погибших.
- Состав российской делегации не изменился, делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
О возможности встречи Путина и Зеленского
- Назначать возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно.
- Работу по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президентов.
О коррупции на Украине
- Коррупция является острой темой для Украины.
- Значительную часть денег из США и Европы на Украине разворовали.
- Ситуация с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) — внутреннее дело страны.
О графике Путина
- Путин сегодня на совещании с членами правительства заслушает доклады вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко, а также руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.
- Президент примет также спикера Госдумы Володина.