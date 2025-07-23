Кремль прокомментировал ситуацию вокруг антикоррупционных органов на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины внутренним делом страны. Речь идет о прошедших на этой неделе обысках и задержаниях в структурах, ответственных за борьбу с коррупцией.

«Коррупция — тема острая для Украины, а все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств, — это внутреннее дело Украины»,— сказал господин Песков на брифинге.

В понедельник, 21 июля, Генпрокуратура, Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований провели около 70 обысков в помещениях НАБУ. По итогам были возбуждены уголовные дела в отношении 15 сотрудников бюро, в основном по фактам старых дорожно-транспортных происшествий, а двум из них инкриминировали связи с Россией. В НАБУ в ответ заявили о превышении полномочий со стороны украинской спецслужбы. В бюро указали, что обыски проходили без соответствующих судебных постановлений. Во вторник Владимир Зеленский подписал закон об ограничениях двух антикоррупционных ведомств на Украине.

Организация и обеспечение работы по борьбе с коррупцией стали одними из ключевых условий поддержки Украины Западом. НАБУ и САП были учреждены в 2015 году как одно из условий получения Украиной траншей от Международного валютного фонда и установления безвизового режима с Евросоюзом.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинская контрразведка взялась за борцов с коррупцией».

Анастасия Домбицкая