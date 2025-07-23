Песков считает, что РФ и Украине предстоит «очень сложный разговор» в Стамбуле

Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле не будет легким, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ожидается «очень сложный разговор». Об этом представитель Кремля сказал на брифинге.

«Естественно, что никто такой "легкой дороги" не ожидает.— сказал он. — Естественно, это будет очень сложный разговор».

Господин Песков вновь подчеркнул, что в настоящее время российский и украинский проекты меморандумов с условиями мирного урегулирования «диаметрально противоположны». По его словам, именно им на встрече будет уделено основное внимание. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что на встрече будут обсуждаться вопросы обмена военнопленными и организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня, 23 июля, российская и украинская делегация должны встретиться в Стамбуле для проведения третьего раунда прямых переговоров. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась в Стамбул.

Предыдущие два раунда переговоров Москвы и Киева прошли 16 мая и 2 июня в Стамбуле. По итогам двух встреч стороны договорились об обмене военнопленными и телами военнослужащих, а также передали друг другу тексты меморандумов с условиями прекращения огня.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и встретятся два меморандума».

Анастасия Домбицкая