Кремль подтвердил, что Россия и Украина проведут переговоры 23 июля

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась в Стамбул, где сегодня вечером запланированы переговоры с Украиной. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в основном планируется обсуждать проекты меморандумов с условиями прекращения огня.

«Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций»,— сказал представитель Кремля журналистам.

На вопрос «Ъ» о том, готова ли Москва обсуждать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, Дмитрий Песков ответил, что пока назначать дату такого саммита нецелесообразно. По его словам, обсуждение меморандумов — «это и есть подготовка к встрече», поскольку иначе на высшем уровне нужно будет выполнять «черновую работу».

Владимир Зеленский говорил, что на третьем раунде переговоров с российской стороной планируется обсудить возвращение пленных и перевезенных на территорию РФ украинских детей, а также подготовку его встречи с Владимиром Путиным. По итогу предыдущих контактов в Стамбуле делегации договорились об обмене военопленными и телами военнослужащих, а также передали друг другу проекты меморандумов.

О предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Вот и встретятся два меморандума».

Лусине Баласян