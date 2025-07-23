В Кремле считают, что саммит Путина и Зеленского пока нецелесообразен

Саммит президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нецелесообразен до тех пор, пока не будут согласованы меморандумы с условиями мирного урегулирования на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос «Ъ» о том, готова ли российская сторона обсуждать встречу двух лидеров на переговорах в Стамбуле. О том, что на переговорах будет поднят этот вопрос, сообщал ранее Владимир Зеленский.

«Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, это и есть подготовка встречи,— пояснил представитель Кремля. — Без того, как проделать всю эту сложную работу, уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять эту черновую, очень сложную и очень емкую работу».

Сегодня, 23 июля, российская и украинская делегация должны встретиться в Стамбуле для проведения третьего раунда прямых переговоров. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась в Стамбул.

Как сообщил Дмитрий Песков, на встрече главным образом будут обсуждаться вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда. Ранее он отмечал, что в настоящее время позиции сторон, изложенные в меморандумах, «диаметрально противоположны». Украинский лидер заявлял, что на встрече будут обсуждаться вопросы обмена военнопленными и организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Предыдущие два раунда переговоров Москвы и Киева прошли 16 мая и 2 июня в Стамбуле. По итогам двух встреч стороны договорились об обмене военнопленными и телами военнослужащих, а также передали друг другу тексты меморандумов с условиями прекращения огня.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и встретятся два меморандума».

Анастасия Домбицкая