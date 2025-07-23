Туристы прибавили бюджеты

Поездки на выходные в популярные города России для туристов за год подорожали в среднем на 13%. Заметнее всего растет стоимость путешествий в Казань, но дороже обходятся визиты в Москву и Санкт-Петербург. Траты увеличиваются в контексте роста популярности внутреннего туризма. Число путешествий по стране в текущем году может прибавить 10–15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Стоимость туристической поездки в города России на выходные по итогам лета вырастет на 13% год к году, подсчитали в аналитическом проекте T-Data. Усредненное значение для топ-5 регионов, исходя из их данных, достигнет 10,5 тыс. руб.

Показатель не включает стоимость дороги, но предусматривает траты на ночь в отеле, два приема пищи в заведениях фастфуда, ужин в ресторане, визит в бар, две поездки на такси и покупку сувениров.

Значение рассчитывается на базе средних чеков. Год к году рост туристических расходов ускорился: прошлым летом аналитики T-Data оценивали увеличение трат на 4,5% год к году, в 2023 году — на 10,3% (см. “Ъ” от 7 августа 2024 года). Согласно «Сбериндексу», на неделе 14–20 июля номинальные расходы потребителей на путешествия и туризм выросли на 7,2% год к году, отели — на 6,1%, авиабилеты — на 14,7%. На общепит стали тратить на 7,4% больше, а на развлечения — на 13,9%. Аналитики «Островка» ранее отмечали, что средняя стоимость забронированной ночи в популярных городах России на это лето выросла на 4–14% год к году.

Заметнее всего, по оценкам T-Data, среди популярных направлений вырастет стоимость летней поездки на выходные в Казань — на 20% год к году, до 9,9 тыс. руб. Динамика, вероятно, обусловлена увеличением на 23% год к году среднего чека в отелях. Ночь обходится путешественникам в среднем в 4,4 тыс. руб. Путешествие на выходные в Санкт-Петербург подорожает на 13% за год, до 11,9 тыс. руб. В Калининград — на 11%, до 9,7 тыс. руб., в Сочи — на 3%, до 9,4 тыс. руб.

Дороже всего обойдется путешествие выходного дня в Москву. Согласно T-Data, траты здесь достигнут 12,1 тыс. руб. Год к году показатель прибавит 9%.

Средние траты туристов в заведениях общепита города этим летом составляют 4,7 тыс. руб. Это на 58,4% выше, чем, например, в Калининграде. Траты на такси в Москве выросли на 12% за год, до 730 руб.

Стоимость туристических поездок по России увеличивается в контексте роста спроса. Согласно прогнозу Минэкономики, в этом летнем сезоне (период с мая по сентябрь) внутренний турпоток достигнет 48 млн путешествий, увеличившись на 8,1% год к году. Но динамика по регионам оказывается неравномерной. Например, туристический поток в Краснодарский край этим летом показывает снижение из-за ограничения работы пляжей. Крым, Калининградская область, Дагестан и многие экскурсионные направления при этом показывают рост интереса путешественников (см. “Ъ” от 26 июня).

Аналитики Neo ранее прогнозировали, что по итогам всего 2025 года количество поездок по России вырастет на 10–15% год к году, достигнув 101,2–105,8 млн. Краткосрочные путешествия на рынке традиционно считают одним из драйверов спроса (см. “Ъ” от 14 мая).

Александра Мерцалова